Сын Януковича прокомментировал свое «посещение» Донецка

Сын экс-президента Виктора Януковича Александр опроверг информацию про якобы свой приезд в Донецк.

Соответствующее заявление обнародовал на странице в Facebook пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир.

«Некоторые влиятельные информационные агентства в погоне за сомнительной сенсацией или в ходе спланированной информационной провокации подхватили непроверенную и несоответствующую действительности информацию, ссылаясь на источники из «помойной ямы». Хочу обратиться к представителям средств массовой информации, пожалуйста, будьте внимательны, публикуя свои материалы. Украинский народ соскучился за правдой», – говорится в заявлении Александра Януковича.



Ранее некоторые украинские СМИ распространили информацию, что сын Януковича якобы приехал в Донецк, чтобы взять в управление часть энергопредприятий ОРДЛО.

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