Савченко: Первое заключение было нелегким, а второе – странным

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что после своего заключения в Украине не ждала «каких-то майданов» и достаточно спокойно восприняла, когда общество ее разлюбило. Она предполагала такой сценарий и за два года до задержания даже осматривала камеру СИЗО, в которой впоследствии оказалась.

Об этом Савченко рассказала в эфире хард-ток-шоу «DROZDOV» на телеканале ZIK.

«Конечно, первое заключение – в России – было нелегким. Зато второе было странным. Оно было в своей стране – в Украине посадили Героя Украины», – подчеркнула Савченко.

Когда ее задержали уже в Украине, не ожидала «каких-то майданов» или «целой акции», которая была, когда Савченко арестовали в РФ.

«Я не ожидала этого от людей и считаю, что общество должно стать степенным и мудрым. Если в 2014-м у нас был кровавый Майдан, это было нужно. Общество должно было это перерасти. У нас 5 лет идет война, и мы учились ценить жизнь. Зато степенность – это то состояние взросления общества, когда человек понимает: не стоит разбрасываться жизнью ради чего-то», – считает Савченко.

Нардеп добавила: достаточно спокойно восприняла, когда общество ее разлюбило. К тому же, сидя в российской тюрьме, не знала о такой поддержке украинцев, когда вернулась сюда, прекрасно понимала изменчивость настроений населения.

«После выхода из плена я как народный депутат осуществляла контроль тюрем, чтобы понять, какой должна быть пенитенциарная система, чтобы исправлять человека. Я зашла в СИЗО СБУ, первое, что спросила у начальника – «покажите камеру, в которую меня посадите». Он пошутил, это был 2016 год, Надежда Савченко была Героем Украины», – вспоминает депутат.

Однако, по ее словам, уже в 2018-м, после задержания, оказалась в той самой камере.

«Тот самый начальник открыл мне ту самую камеру. В это никто не мог поверить», – рассказала Савченко.

Она заявила: еще тогда понимала, что «правда войны» отличается от того, что показывают, как украинская, так и российская пропаганды.

«Не стоит создавать себе идеализированные победы, идеализированных героев, идеализированный мир. Так не бывает», – считает Савченко.

Она подчеркнула: еще во время заключения в России начала понимать,что такое политика.

«Моя сестра и адвокаты рассказывали, что происходит в Украине, о чем говорят политики, как я попадала в партию «Батькивщина». Потом я получала письма от Яценюка, Порошенко – «Надежда не голодай, ты нужна Украине». Я смотрела на весь этот цинизм и пафос», – рассказала Савченко.

Ведь, по ее мнению, «система идеализирует человека», чтобы использовать его как определенный инструмент.

«Тогда я была инструментом украинской пропаганды против русского и русского против украинского», – убеждена надежда Савченко.

Напомним, 22 марта 2018 года Верховная Рада Украины дала согласие на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, привлечении ее к уголовной ответственности, задержание и арест. Того же дня ее задержали. Ее подозревают в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и захвату государственной власти.

16 апреля 2019 года Броварской суд Киевской области постановил освободить из-под стражи Надежду Савченко прямо в зале судебных заседаний.

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