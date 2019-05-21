Проект рекультивации Грибовицкой свалки ожидает правовую оценку, – ЛОГА

Сегодня, 21 мая, во Львовском городском совете заявили, что готовы приступать к рекультивации Грибовицкого полигона ТБО. Для проведения этих работ был откорректирован проект рекультивации, пройдена государственная экспертиза, и отправлена на согласование в ЛОГА. Зато областная администрация, учитывая факты коррупции, зафиксированные в работе администрации Грибовицкой свалки, обратилась за правовой оценкой проекта и готова подготовить ее выводы в течение месяца.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЛГС и комментарии чиновника ЛОГА для ИА ZIK.

Как сообщил заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак, проект на согласование был отправлен 15 марта. Согласно законодательству, в течение 5 дней его должны были либо согласовать, либо представить замечания. До сих пор никакого ответа от ОГА относительно проекта рекультивации нет.

«Мы сделали корректировку проекта рекультивации Грибовицкой полигона. Откорректированный проект прошел государственную экспертизу. Далее, еще 15 марта, отправили его в ОГА на согласование. Согласно законодательству, проект должны были нам вернуть в течение 5 рабочих дней. ОГА должна была или рассмотреть и согласовать проект или высказать конкретные замечания к нему. Из публикаций в СМИ мы узнали, что проект рекультивации Грибовицкого полигона направлен в СБУ на проверку «относительно коррупционных действий при проектировании». И еще раз подчеркиваю – проект прошел государственную экспертизу, которым подтверждено, что в нем все хорошо спроектировано... Город сделал все зависящее от него. Мы готовы приступать к рекультивации, задержка только по согласованию», – подчеркнул Сергей Бабак.

Еще в начале апреля в пресс-службе ЛОГА сообщили, что у них на рассмотрении находится обращение городского председателя Львова Андрея Садового относительно утверждения откорректированного Проекта «Комплексный проект по рекультивации полигона в с. Грибовичи Жовковского района Львовской области. Реконструкция».

«Учитывая то, что правоохранительными органами Львовщины по состоянию на сегодня расследуется уголовное производство и факт задержания при получении взятки директором ЛКП «Збиранка» (Грибовицкая свалка) Виталия Филина, Львовская областная государственная администрация считает целесообразным провести правовую оценку указанных выше материалов», – сказано в сообщении.

Следовательно, Львовская ОГА обратилась с соответствующим письмом в Службу Безопасности Украины в Львовской области, а также в Управление защиты экономики во Львовской области для проведения такой оценки.

В комментарии для ИА ZIK директор Департамента экологии и природных Ресурсов ЛОГА Руслан Гречаник подтвердил, что, после получения обращения и, учитывая выявленные факты коррупции, они обратились с просьбой предоставить правовую оценку в СБУ и подразделения Нацполиции Львовщины.

«От службы безопасности уже пришел ответ, ожидаются материалы из Управления защиты экономики. Соответственно, позиция всех компетентных органов области может быть сформирована в течение месяца», – рассказал чиновник ЛОГА.

Как сообщалось, директору Грибовицкой свалки, которого задержали на взятке в почти 5 миллионов гривен, избрали меру пресечения – два месяца пребывания в следственном изоляторе.

Полная или частичная перепечатка текста без письменного согласия редакции ИА ZIK запрещено и будет считаться нарушением авторских прав

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.