«Откуда 4%?» В «Демократических инициативах» подвергли сомнению главный аргумент для роспуска парламента

Директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина заявляет, что Верховной Раде доверяют 12% граждан, а не 4%, как сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом Бекешкина написала на своей странице в Facebook.

«Читаю на сайте Президента Украины: «Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этой институции – 4%. Это – оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий». У меня вопрос: откуда взялись 4%? Я старательно искала, последние измерения рейтингов доверия к институтам, которые нашла – в опросе Центра Разумкова (февраль 2019): преимущественно и полностью доверяют Верховной Раде 12%. Конечно, 12% – это тоже маловато. Но ведь не 4%», – отметила Бекешкина.

Она добавила, что в целом доверие к ВР была относительно весомым только сразу после избрания, но и тогда негатив преобладал.

Бекешкина также отметила, что в декабре 2015 года, через год после избрания, полное и подавляющее доверие к ВР, согласно с опросами «Демократических инициатив» и КМИСа, составляло 9,5%.

«То есть, по этой логике, распускать ВР надо было уже через год после избрания?», – интересуется социолог.

Кроме того, как отметила Бекешкина, к другим государственным институтам, особенно к судам, доверие на том же уровне (особенно судьям).

21 мая Президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

Как отмечал глава государства, главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан к парламенту, а юридическим основанием – отсутствие коалиции с 2016 года.

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