«Неудовлетворенный спрос на справедливость»: Вакарчук о главной ошибке Порошенко

Главная ошибка пятого президента Петра Порошенко за годы каденции –неудовлетворенный спрос украинцев на справедливость.

Так считает певец, лидер движения «Голос» Святослав Вакарчук, передает Украинская правда со ссылкой на его видеоинтервью для Радио НВ.

Вакарчук отметил важность для граждан не критиковать или любить политика за его имя, а оценивать по действиям.

«Я думаю, что Президент Порошенко имел уникальную возможность изменить всю систему справедливости в стране. Это самая большая претензия, которую, я думаю, ему выдвинул избиратель. Несмотря на понятные успехи (и его личные, и его команды), этот запрос на справедливость, на борьбу с коррупцией, изменения на более качественное – то, что можно было почувствовать и потрогать руками (для жизни каждого украинца), мне кажется, этот запрос людей не был выполнен», – сказал певец.

«Люди ждали простых и понятных правил игры, ждали восстановления справедливости. Этого не произошло. Именно этому украинский народ дал оценку», – добавил он.

Вакарчук подчеркнул, что Порошенко на посту президента также совершил вещи, за которые ему можно сказать спасибо: безвизовый режим с ЕС, предоставление автокефалии украинской церкви и реформы в армии.

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