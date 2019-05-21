Нацсовет сообщил, какие телеканалы нарушили закон во время освещения второго тура выборов

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания по результатам мониторинга эфиров телерадиокомпаний во время освещения второго тура выборов Президента Украины обнаружил признаки нарушения законодательства телеканалами «Прямой», «5 канал» и «1+1».

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

«Начальник управления контроля и анализа телерадиовещания Роман Кифлюк обнародовал результаты мониторинга, который провела Национальная рада накануне второго тура выборов Президента Украины, и рассказал о выявленных признаках нарушений законодательства», – говорится в сообщении.

Так, с 15 по 21 апреля на телеканале «Прямой» зафиксировано 27 фактов по признакам нарушения частей первой, второй статьи 566 закона «О выборах Президента Украины». Отмечается, что телеканал не выполнил всех требований закона относительно предоставления перечня сведений, которые должны быть озвучены в эфире при обнародовании результатов опроса общественного мнения.

Также было зафиксировано несоблюдение вещателями статей закона «О выборах Президента Украины», которые определяют необходимость для СМИ равного и непредвзятого отношения к кандидатам на пост Президента, придерживаться объективности, беспристрастности, сбалансированности, достоверности, полноты и точности информации, сбалансировано освещать комментарии всех кандидатов, отмечают в Нацсовете.

Как свидетельствует мониторинг регулятора, с 8 по 21 апреля в эфире телеканала ООО «ТРК «Студия «1+1» общее время показа одного из кандидатов Владимира Зеленского составлял 31 час 38 минут, а другой – Петра Порошенко – 11 часов 34 минуты. Отмечается, что при этом тональность информации о первом кандидате в информационных передачах и проектах на канале исключительно положительная или нейтральная, а о втором – отрицательная.

Зато в передачах «5 канала» в период с 15 по 21 апреля освещалась лишь предвыборная активность Порошенко.

«Это делалось в позитивной тональности. Ему предоставлялась возможность личного выражения, однако информация о В. Зеленском подавалась в виде комментариев журналистов канала или приглашенных гостей или экспертов. Тональность и стиль таких комментариев преимущественно негативные», – говорится в сообщении.

Также, как отмечают в Нацсовете, в передачах новостей «5» телеканала – «Время новостей» – распределение эфирного времени для освещения деятельности кандидатов было распределено не пропорционально.

«Например, общий объем эфирного времени для освещения деятельности П.Порошенко и его штаба составил 1 час 37 минут в течение недели (до 20.04), а объем эфирного времени для освещения активностей В.Зеленского и его команды – 38 минут», – говорится в сообщении.

На телеканале «Прямой» ведущие с 15 по 21 апреля озвучивали в передачах подборки публикаций пользователей социальных сетей с негативными комментариями только о кандидате Зеленском, а также озвучивали в эфире собственные привязанности или непривязанности к кандидатам, агитируя аудиторию.

«В целом в эфире канала было зафиксировано около 4 часов 43 минут трансляции аудиовизуальной информации, что имеет признаки публичной негативной оценки деятельности кандидата на пост Президента страны В.Зеленского. Аналогичной информации или информации критического характера о деятельности субъекта избирательного процесса П. Порошенко не было зафиксировано. При этом для трансляции прямой речи этого кандидата в течение периода мониторинга было отведено почти 7 часов эфирного времени, еще 1 час 25 минут – прямой речи представителя избирательного штаба П.Порошенко О.Медведева», – сообщают в Нацсовете.

Кроме того, участники рабочей группы обсудили тему показа телеканалами неофициальных дебатов, которые состоялись 19 апреля на НСК «Олимпийский».

Центральная избирательная комиссия в письме пояснила, что в соответствии с законодательством официальные дебаты должны происходить в студии общественного вещателя и за них должно быть оплачено из государственного бюджета, однако не определила, как можно охарактеризовать мероприятие, которое проходило на стадионе.

Регулятор обратится к телерадиоорганизациям, которые транслировали события на НСК «Олимпийский» 19 апреля, с просьбой сообщить, какими нормами законодательства они руководствовались, осуществляя трансляцию «дебатов».

Участники рабочей группы остановились также на телевизионных материалах, которые выходили в эфир в день тишины. Так, на телеканале «Прямой» 20 апреля во время телемарафона его участники давали оценку кандидату Зеленскому, которая имела отрицательную коннотацию, «1+1» транслировал художественный фильм «Я, ты, он, она» с участием Зеленского, а «5 канал» в прямом эфире транслировал включение свето-музыкального фонтана в Виннице с участием Порошенко.

«И хотя прямых агитационных призывов голосовать «за» или «против» не звучало, был констатирован факт, что кандидаты используют любые поводы, чтобы напомнить о себе даже в день тишины. К сожалению, в Украине саморегулирования отрасли пока находится на таком низком уровне», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Национальный совет в ближайшее время доработает отчет по результатам президентской избирательной кампании, в котором будут отражены все зафиксированные явления и тенденции освещения СМИ избирательных гонок и предложены изменения, которые необходимо внести в действующее законодательство.

«Отчет о соблюдении телерадиоорганизациями избирательного законодательства во время избирательной кампании Президента Украины в 2019 году должен быть утвержден решением Национального совета и обнародован на сайте регуляторного органа», – говорится на сайте Нацсовета.

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