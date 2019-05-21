Нардеп Мураев заподозрил Насалика в лоббировании чьих-то интересов

Министр энергетики Игорь Насалик может не понимать, какие будут последствия старта рынка энергии или он лоббирует чьи-то интересы.

Об этом в эфире программы «Vox populi» (19.15 – 20.00 на телеканале ZIK) заявил народный депутат Украины Евгений Мураев.

Господин Мураев отметил, что с 1 июля заработает закон о рынке электроэнергии, который в целом не плох, но с подачи Игоря Насалика было принято постановление Кабинета Министров, которое приведет к тому, что полностью будут остановлены предприятия Центрэнерго.

«Туда входит Углегорская, Трипольская и Змиевская ТЭС – это станции которые вырабатывают огромное количество электроэнергии и тепла, которые не имеют альтернативы поставкам в эти регионы. Если предприятия Центрэнерго остановятся, а это связано с тем, что Насалик определил участие в конкурсе государственных предприятий по цене за три предыдущих месяца. За последние месяцы цена на уголь подорожала почти в полтора раза, соответственно предприятие будет не в состоянии производить электроэнергию по предварительной цене, а значит остановится», – отметил политик.

По его словам, эти предприятия в прошлом году заплатили в бюджет более миллиарда налогов, кроме этого они обеспечивают жизнедеятельности целого региона и большое количество рабочих мест. Поэтому господин Мураев не может себе представить, чем занимаетесь министр Насалик.

«Возможно он лоббирует чьи-то интересы, не исключаю, что свои личные. Я очень рад, что Гройсман подал в отставку, что соответственно повлечет за собой отставку всех членов Кабмина», – подчеркнул Мураев.

Кроме этого, на запросы зрителя о том, что министр энергетики Насалик кричит, что Украина не получает никакого угля «ДНР», «ЛНР» при этом уголь оттуда через Россию прекрасно заезжает. Нардеп ответил, что уголь с Донбасса почти попадает из России, так же, как и с ОРДЛО.

«Сейчас используют совсем другое уголь отличный от донецкого. Остались считанные энергоблоки, которые работают на антрацитовой группе угля. Считаю, что это категорически не правильно. Надо восстанавливать связи с Донбассом, необходимо его реинтегрировать, в том числе путем налаживания экономических связей и восстановления социальной системы выплат», – прокомментировал гость программы.

Напомним, что Национальная комиссия регулирования рынка электроэнергии и коммунальных услуг не видит препятствий для запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года. Это не отразится на тарифах для населения.

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