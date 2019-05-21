На Одесщине погибли миллионы пчел из-за токсичного препарата, которым обрабатывали поля

В Белградском районе Одесской области фермер обработал цветущие поля рапса токсичным препаратом, из-за которого вблизи погибли миллионы пчел.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на ТСН.

На ситуацию жаловался местный пасечник Михаил Томев. У него погибли все пчелы.

«В каждой семье погибло 25 тысяч пчел. На 100 ульев – это 2,5 млн», – говорит пчеловод.

По словам сельского головы Васильевки, где произошел инцидент, Петра Бойчева, на восьми пасеках пострадали до восьми сотен ульев.

Оказалось, что массовый мор пчел произошел из-за местного фермера, который «лечил» свои растения. Он опрыскал поля рапса ядом против насекомых. Препарат был не запрещен, но его можно использовать до или после цветения. Не во время цветения.

«Они работали с этим токсичным препаратом. Фермер написал, что лечит свои растения. Но лечат фунгицидом, а он обрабатывал инсектицидом», – говорит сельский голова Васильевки Петр Бойче.

По телефону председатель агропредприятия заявляет, что пчел ему жаль, но своей вины не видит, возмещать ущерб не собирается. Говорит, что пчеловодам нужно было закрыть насекомых в улье.

«На растения напала капустная моль. Мы не можем работать с таким препаратом, который не затрагивает пчел. У нас 1350 пайщиков, если погибнут посевы, они спросять с меня. Что я могу сделать, если пасечники не беспокоятся про своих пчел – их надо было закрыть», – говорит фермер.

Убытки каждого из пчеловодов от нескольких сотен тысяч до миллиона гривен. Добиться их возмещения они будут пытаться через суд. Экологи говорят, что за вред окружающей среде фермеру может грозить уголовная ответственность.

«Если пчелы гибнут, то это означает, что все краснокнижные пчелы тоже гибнут. Возможно, погибают некие виды растений, потому что не опылились. Эта цепочка может быть долгой», – пояснила адвокат София Шутяк.

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