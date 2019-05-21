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Новости » События 21 мая, 2019, 12:40
Месть за собратьев. Волонтеры обнародовали видео уничтожения российского офицера

Бойцы морской пехоты ВСУ ликвидировали на Донбассе кадрового российского офицера Евгения Шабанова (позывной Лунь), который командовал 5-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных сил РФ.

Об этом сообщили волонтерскому сообществу, Вернись живым, в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

 

Из видео видно, как рядом с автомобилем, возле которого стоят оккупанты, происходит взрыв. В результате этого взрыва Шабанов и получил смертельное ранение.

При этом отмечается, что его уничтожение стало ответом на гибель украинских военных Дениса Козьмы (Дед) и Ивана Сакаля (Бродяга).

«Боевика уничтожили ровно через неделю после трагической гибели разведчиков морской пехоты. Да, это была месть за собратьев! Быстро, изящно, ювелирно», – говорится в сообщении.

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2019-05-21 14:09 :46