Львовский облсовет не хочет рассматривать запрета меховых ферм: пикетчики зашли в зал

Львовский облсовет не поддержал внесение в повестку дня вопроса о запрете деятельности и размещения меховых ферм на территории Львовщины.

Предложение внести на рассмотрение сессии этот вопрос, который озвучила депутат от «Свободы» Ольга Шайдулина, набрала 35 из нужных для принятия решения 43 голосов. Впоследствии депутаты не поддержали предложение вернуться к рассмотрению этого вопроса.

Поэтому представители сел, которые пикетируют Львовский облсовет, протестуя против строительства норковых ферм в Бродовском районе, вошли с плакатами в сессионный зал и стоят позади стола президиума.

Депутаты от «Свободы», «Батькивщины» настаивают вернуться к этому вопросу, однако пока безуспешно.

Сельский председатель села Шнырив Андрей Иванов, выступая на сессии, зачитал обращение жителей Бродовского района к депутатам областного совета «о недопустимости развертывания в Бродовском районе вредного производства – норковых ферм».

С его слов, Бродовская районная рада приняла обращение о запрете строительства меховых ферм, однако «власть дальше проталкивает этот проект».

«Беда не в норковых фермах, а в масштабах и близости к населенным пунктам. Мы не против инвестиций, мы против вредных инвестиций», – подчеркнул сельский голова.

Как сообщалось, несколько десятков жителей сел Бродовского района под проливным дождем пикетируют Львовский облсовет, где сегодня состоится очередная сессия, протестуя против строительства возле их домов крупной зверофермы, где будут норки.

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