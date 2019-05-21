Львовский облсовет готовит жалобу на судей, которые отменили мораторий на русскоязычный продукт

Львовский облсовет готовит обращение в Высший совет правосудия в отношении некомпетентности судей первой и второй инстанции, которые отменили решение областного совета о введении моратория на русскоязычный культурный продукт на Львовщине.

На сессии 21 мая депутаты внесли этот вопрос в повестку дня.

Избранники поддержали предложение депутата от «Свободы» Михаила Низкогуза, «за» проголосовали 57 человек.

Как сообщалось, решение Львовского облсовета о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области отменено. Львовский облсовет проиграл апелляцию на решение суда первой инстанции, который в январе этого года отменил упомянутое решение облсовета о введении моратория.

С иском в суд на решение ЛОР обратились зарегистрированная в Киеве ОО «Всеукраинское общественное движение «Украинский выбор – право народа», львовянин Сергей Иванов-Малявин и адвокат из Харькова Роман Лихачев. Львовский окружной административный суд в лице судьи Зиновия Гавдика удовлетворил все три иска и отменил решение Львовского облсовета №745 от 18 сентября 2018 года о введении моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области. Львовский облсовет подал апелляцию.

Коллегия судей Восьмого апелляционного административного суда в составе председательствующего Василия Улицкого, судей С. Кузьмича и В. Долгой, рассмотрев 14 мая апелляционную жалобу Львовского областного совета на решение Львовского окружного административного суда от 16.01.2019 года (судья Гавдик) постановил: «апелляционную жалобу Львовского областного совета удовлетворить частично, решение Львовского окружного административного суда от 16.01.2019 года в части удовлетворения исковых требований ОО «Всеукраинское общественное движение Украинский выбор – право народа» отменить и отказать в этой части в иске. В остальной части (в отношении исков С. Иванова-Малявина и Г. Лихачева, – ZIK) решение суда оставить без изменений».

Львовский облсовет принял решение о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области. «За» решение проголосовали 57 депутатов на сессии 18 сентября 2018 года. Инициировала проект решения фракция ВО «Свобода».

Полная или частичная перепечатка текста без письменного согласия редакции ИА ZIK запрещено и будет считаться нарушением авторских прав

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.