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Новости » События 21 мая, 2019, 22:44
Командира КПВВ «Новотроицкое» на Донбассе задержали на огромных взятках

Военная прокуратура совместно с Государственным бюро расследований и Министерством внутренних дел задержали заместителя Донецкого пограничного отряда, командира отделения КПВВ «Новотроицкое» и 6 инспекторов пограничной службы за систематическое вымогательство.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

«Военная прокуратура совместно с ГБР и МВД задержали за систематическое вымогательство заместителя Донецкого пограничного отряда, командира отделения КПВВ «Новотроицкое» и 6 инспекторов пограничной службы», – написал Луценко.

Генпрокурор добавил, что всего зафиксировано свыше 70 фактов вымогательства средств на сумму около 600 тыс. грн у перевозчиков.
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взяткановости УкраиныООСКПВВ «Новотроицкое»
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2019-05-22 02:07 :02