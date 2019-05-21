Гопко: Дело Гонгадзе – тест для Зеленского, увольнение Луценко – тест для ВРУ

Председатель Комитета по иностранным делам Верховной Рады Украины Анна Гопко считает, что доведение до завершения расследования дела убийства Георгия Гонгадзе станет тестом для Президента Владимира Зеленского. Она также подчеркнула, что увольнение генпрокурора, который, несмотря на обещания, не довел дело до конца – будет тестом для ВРУ.

Об этом она написала в Facebook.

«21 мая Георгию Гонгадзе исполнилось бы 50 лет. Одно из самых резонансных убийств в Украине и до сих пор не раскрыто. Девятнадцать (!) лет оказалось недостаточно, чтобы найти заказчиков убийства журналиста. Власть менялась неоднократно и генпрокуроры. Чего только стоят обещания Юрия Луценко. Тестом для Президента Зеленского станет доведение расследования дела Гонгадзе до завершения. Понесут ли ответственность совершившие преступление?» – подчеркнула Анна Гопко.

Она также акцентировала, что «тест для парламента – это увольнение генпрокурора Луценко, а для Зеленского – представление достойного, не запятнанного кандидата на эту ответственную должность».

«Украина должна выполнить международные обязательства и резолюции ПАСЕ, что мы обсуждали в ноябре 2018 года в комитете. Но тогда Генпрокуратура умышленно проигнорировала участие в заседании, сославшись на смехотворную причину – занятость. Дело Гандзюк и нападения на активистов – это следствие того, что не были наказаны за преступления времен Кучмы и Януковича. А ненаказанное зло растет», – подытожила нардеп.

Напомним, сегодня журналисту Георгию Гонгадзе исполнилось бы 50 лет.

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