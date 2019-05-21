Глава Львовского облсовета заявил, что его хотят сместить с должности

Председатель Львовского облсовета Александр Ганущин заявил, что его хотят сместить с должности и обвинил в подготовке таких событий своего заместителя Владимира Гирняка.

С соответствующим заявлением Ганущин выступил на сессии 21 мая после того, как депутаты не внесли в повестку дня вопрос об отчете председателя облсовета о работе в 2018 году. За внесение отчета проголосовали лишь 38 депутатов из необходимых 43.

Не голосовали депутаты фракций «Свобода», Гражданская позиция, Батькивщина, Радикальной партии Ляшко.

А. Ганущин пояснил, что вопрос отчета председателя облсовета предусматривает возможность выражения ему недоверия, а следовательно устранения с должности. Поскольку для этого сейчас нет голосов, то группа депутатов решила дождаться назначения новой «зеленой» власти в области, чтобы с помощью применения админресурса набрать голоса для отставки Ганущина. Поэтому его отчет решили отсрочить на позже.

«Модератором этих инициатив стал мой заместитель Владимир Гирняк», – заявил А.Ганущин.

«В политике как в политике, ничего личного, только бизнес», – добавил председатель облсовета.

На брифинге он также сообщил, что группа депутатов, которая поддерживает эту инициативу, даже предлагала принять обращение к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой назначить Владимира Гирняка председателем ЛОГА.

Ганущин связывает инициативу против него со своим недавним заявлением о том, что Львовщина будет оставаться в оппозиции к Президенту Зеленскому.

Как сообщалось, Владимира Гирняка обсуждают среди возможных кандидатов на должность председателя ЛОГА. Детали здесь.

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