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Новости » Спорт 21 мая, 2019, 12:01
Даяна Ястремская с победы стартовала на теннисном турнира WTA в Страсбурге

Украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно стартовала в одиночном разряде турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии International в Страсбурге (Франция).

Как сообщает btu.org.uaпоединок Даяна Ястремская (Украина, 6) – Полин Парментье (Франция) первого круга турнира Internationaux de Strasbourg (WTA International) закончился в двух сетах победой 18-летней одесситки со счетом 6:2, 6:4.

Во втором раунде соревнований Даяна Ястремская встретится с австралийкой Самантой Стосур (WTA 94). В этом году на Мейджорі в Мельбурне украинка праздновала победу в их первом очном поединке.

Грунтовый турнир Женской теннисной ассоциации в Страсбурге с призовым фондом 250 тысяч долларов продлится до субботы, 25 мая.
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