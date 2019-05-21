Бутусов: Украине нужна военная доктрина

Для того, чтобы на чем-то сэкономить, надо понимать, каких целей Украина хочет достичь в сфере обороны. Ведь, проблема в том, что страна пять лет ведет войну без базовых документов планирования. Именно поэтому нужна военная доктрина, которая даст понимание, сколько и куда в армии нужно вкладывать средств, соответственно и экономить.

Об этом в эфире программы «Игра в классику» на телеканале ZIK заявил журналист Юрий Бутусов.

«Для того, чтобы на чем-то сэкономить, надо понимать, каких целей мы хотим достичь, и что мы хотим построить. Потому что у нас проблема в том, что мы пять лет ведем войну без базовых документов планирования, какую же войну мы ведем, как мы планируем одержать победу или отразить наступление противника», – сказал Бутусов.

По его словам, прежде всего, Украине нужна военная доктрина и доктрина ведения боевых действий. Речь идет не про общие слова, а конкретно, как страна должна воевать с Российской Федерацией, в чем есть преимущества Украины, и на какие основные угрозы надо ответить.

«Из концепции доктрины ведения боевых действий должно вытекать то, что надо выстроить действенную и реалистичную программу развития Вооруженных сил Украины. Там нужно также написать, что нужно для ведения таких боевых действий, какой должна быть наша армия, вооружение, количество соединений, личного состава, состава в боевых частях, вспомогательных, резервистов. И все это должно быть изложено в этом документе планирования, который предусмотрен законодательством Украины», – отметил он.

По его мнению, когда такой документ будет сформирован, начальник Генштаба сможет создать еще один документ относительно потребностей ВСУ, где укажет, что нужно в ближайший период, например, пять лет. А министр обороны сможет проанализировать, сколько все это стоит.

Он также отметил, что новоизбранный президент должен отвечать за защиту Украины через действующую армию. Ведь, в настоящее время сопротивление врагу происходит лишь силой оружия.

«У нас есть президент, который отвечает за внешнюю политику и одновременно он является Верховным Главнокомандующим. Поэтому у него есть много функций и, конечно, так же было последние пять лет и у Петра Порошенко. С одной стороны, он объявлял более тридцати перемирий, с другой, определенным образом защищались интересы Украины военной силой. Так же и сейчас армия должна отвечать за защиту Украины и пока наши войска с противником разграничиваются исключительно силой оружия, армия должна защищать интересы Украины, наших военнослужащих и мирных жителей», – отметил он.

Также он подчеркнул, что союзники Украины требуют мира, но и Украина стремится к этому же. Но окончательным шагом должна быть победа именно Украины. И положительную динамику уже можно увидеть из встречи Владимира Зеленского с Ником Перри, где президент Украины призвал ужесточить санкции в отношении РФ.

Напомним, советник из команды Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк ранее заявил о том, что новоизбранный президент Владимир Зеленский после инаугурации планирует пересмотреть кадровые назначения Петра Порошенко, осуществленные в последние недели.

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