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Новости » Политика 21 мая, 2019, 12:27
Более пяти тысяч украинцев находятся в российских тюрьмах

По состоянию на 31.03.2019 года 4 877 осужденных граждан Украины отбывают наказание на территории РФ.

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос, – сообщают Украинские Новости.

Кроме того, в первом квартале текущего года в России задержано и арестовано 225 украинцев.

Арестованным предоставляется консульская помощь.

В то же время, МИД отметил, что не владеет информацией, сколько украинцев обратились с просьбой отбывать наказание на территории Украины.

Напомним, новоизбранный Президент Владимир Зеленский заявил, что первым шагом для диалога с РФ является освобождение всех пленных украинцев.

Бывший Президент Петр Порошенко заявил, что в 2018 году Россия отклонила все 17 предложений Украины относительно обмена удерживаемыми лицами.
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