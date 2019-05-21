Более пяти тысяч украинцев находятся в российских тюрьмах

По состоянию на 31.03.2019 года 4 877 осужденных граждан Украины отбывают наказание на территории РФ.
Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос, – сообщают Украинские Новости.
Кроме того, в первом квартале текущего года в России задержано и арестовано 225 украинцев.
Арестованным предоставляется консульская помощь.
В то же время, МИД отметил, что не владеет информацией, сколько украинцев обратились с просьбой отбывать наказание на территории Украины.
Напомним, новоизбранный Президент Владимир Зеленский заявил, что первым шагом для диалога с РФ является освобождение всех пленных украинцев.
Бывший Президент Петр Порошенко заявил, что в 2018 году Россия отклонила все 17 предложений Украины относительно обмена удерживаемыми лицами.