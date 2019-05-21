Беларусь сняла ограничения на экспорт топлива в Украину

Ограничения на экспорт белорусских нефтепродуктов, которые вводились в связи с поступлением некачественной нефти из России, сняты.

Об этом заявил глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, передает БЕЛТА.

«Запрет на экспорт полностью снят, есть только одно обязательство – это обеспечение внутреннего рынка в полном объеме», – сказал Рыбаков.

По словам главы концерна, в настоящее время внутренний рынок страны полностью обеспечен качественным топливом.

«Регулирование экспорта в ручном режиме «Белнефтехим» сегодня не производит, экспорт нефтепродуктов продолжается в автоматическом режиме, нет никаких ограничений», – добавил Рыбаков.

19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о 10-25-разовом превышении допустимых показателей доли органических хлоридов в нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба». Российская «Транснефть» признала отклонения в качестве, а Минэнерго РФ заявило, что проблемы носят «технический характер». 22 апреля некачественное сырье достигло европейских и украинских НПЗ.

АО «Укртранснафта» поздно вечером 25 апреля вынужденно приостановило транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Мозырь-Броды» (МН «Дружба»). Кроме того, европейские партнеры отказались принимать загрязненную нефть на приемо-сдаточных участках «Будковце» (Словакия) и «Фенешлитке» (Венгрия).

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