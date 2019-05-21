50 лет назад родился журналист Георгий Гонгадзе, заказчики его убийства до сих пор не названы

Сегодня, 21 мая, 50 лет назад родился известный украинский журналист Георгий Гонгадзе, имя которого связано с борьбой за свободу и правду. 16 сентября 2000 года около 22:30 Георгий Гонгадзе ушел с работы, но дома так и не появился. Исчезновение и убийство Георгия Гонгадзе вызвало широкий резонанс в Украине и за рубежом, однако это дело до сих пор не доведено до конца, заказчики убийства журналиста не названы.

Родился Георгий Гонгадзе 21 мая 1969 года в Тбилиси. Его мать Леся Гонгадзе рассказывала, что у нее родились двойняшки с разницей в 20 минут, но одного ребенка похитили.

Осенью 1989 года Георгий переехал во Львов, перевелся на факультет иностранных языков Львовского национального университета им. И.Франка, активно включалась в общественно-политическую жизнь города (НРУ, Студенческое Братство), создал здесь Грузинский культурный центр Багратиони. Женился на львовянке Марьяне Стеценко (ныне – жена скрипача Кирилла Стеценко), но этот брак длился недолго.

В настоящее время президент Грузии Звиад Гамсахурдиа фактически установил в стране диктаторский режим, начинал гонения политических оппонентов, к числу которых (как «враг народа» № 28) попал и отец Георгия Руслан Гонгадзе. Когда на рубеже 1991 и 1992 гг в Тбилиси началось антизвиадистское восстание, Георгий вернулся на родину и присоединился к повстанцам; принимал участие в гражданской войне в Грузии, как журналист работал в Абхазии и Осетии, получил ранение в Сухуми. 1993-1994 был главным режиссером творческого объединения «Центр Европы» (на Львовском телевидении выходит его программа «Монитор»), сотрудничает с газетой «Пост-Поступ». В 1993 г. окончил высшие студии в Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

В 1993 г. (вскоре после смерти отца) Георгий прибыл в Грузию с намерением снять документальный фильм о войне в Абхазии. Попав на линию фронта, отложил в сторону кинокамеру и взял в руки оружие. Во время одного из обстрелов был тяжело ранен (впоследствии врачи насчитали 26 осколочных ран; некоторые осколки остались в теле навсегда, в частности в левой руке). Раненого Гию самолете под зенитным обстрелом вывезли из окруженного Сухуми за несколько дней до падения города.

Георгий Гонгадзе – ведущий телепрограммы «Окна-Плюс», 1997 г.

Создал документальные фильмы «Боль земли» (1993), «Тени войны» (1994), «Колыбель» (1995), «Хранители мечты» (1996) (некоторые из них в то время демонстрировались в эфире Украинского телевидения).

После победы восстания вновь появился во Львове, начал заниматься кинодокументалистикой, познакомился со студенткой юрфака ЛНУ Мирославой Петришин, которая в 1995 году стала его женой (1997 года у них родились дочери-близнецы Нонна и Саломея (Нани и Саломе).

1995 – Георгий и Мирослава переезжают в Киев, начинают работать на телевидении (ММЦ «Интерньюз», программа «Параграф» (1995-1997 гг).

1996-1997 – Георгий работает ведущим телепрограммы «Окна-Плюс» (СТБ), «Окна-Новости».

Начало 1998 г. – ведущий программы «Мое» (телерадиокомпания «Гравис»)

1999 – работал пресс-секретарем в штабе кандидата в президенты Украины, лидера ПСПУ Наталии Витренко.

С 1 октября 1999 г. (во время президентской избирательной кампании) начал вести ежедневную информационную программу «Первый тур с Георгием Гонгадзе» в прямом эфире радиостанции «Континент». Вскоре начались телефонные звонки с угрозами в адрес руководства радиостанции

Июнь 2000 г. – Гонгадзе участвует в избирательной кампании Владимира Ваховского, который баллотировался на пост городского головы Винницы (Ваховский выборы выиграл).

17 апреля 2000 года в интернете появилось издание «Украинская правда», созданное и редактируемое Георгием Гонгадзе. В нем, среди многих других публиковались материалы в отношении Леонида Кучмы и его окружения.

Как сообщал сам Георгий, в конце июня 2000 года за ним было устроено наружное наблюдение.

16 сентября 2000 года около 22:30 Георгий Гонгадзе ушел с работы, но дома так и не появился.

Исчезновение Георгия Гонгадзе вызвало беспокойство не только у его родственников и друзей, но и среди политиков и журналистов.

2 ноября в лесу возле Таращи был обнаружен обезглавленный труп. Жена и друзья узнали в нем Георгия (в частности, в найденном теле нашли осколки – именно в тех местах, что были и у Гонгадзе). Но окончательного заключения экспертиза еще не сделала.

22 марта 2016 года тело Георгия Гонгадзе похоронили во дворе церкви Николая Набережного на Подоле в Киеве после проведения траурной церемонии.

Осенью 2000 года в Украине разразился кассетный скандал после обнародования «пленок Мельниченко», которые свидетельствовали о причастности тогдашнего Президента Украины Л. Кучмы и ряда других высокопоставленных чиновников и политиков к убийству журналиста Г. Гонгадзе.

4 марта 2005 года с двумя пулевыми отверстиями в голове был найден генерал милиции и бывший министр внутренних дел Юрий Кравченко, который подозревался в организации убийства Георгия Гонгадзе.

15 марта 2008 Апелляционный суд Киева признал виновными трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки Министерства внутренних дел Украины в совершении убийства журналиста Георгия Гонгадзе и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Обвиняемым офицерам милиции Николаю Протасову суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы, Александру Поповичу и Валерию Костенко – по 12 лет лишения свободы, а также лишил их офицерских званий.

В декабре 2010 года завершено расследование уголовного дела по обвинению В. Пукача в убийстве Гонгадзе. При этом с А. Пукача были сняты обвинения в совершении этого убийства на заказ. Согласно предъявленным обвинениям, А. Пукач совершил убийство журналиста через личные мотивы.

21 марта 2011 года Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против Президента Украины (1994-2005 гг) Леонида Кучмы в рамках дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

30 августа 2011 года во время судебного заседания Алексей Пукач признался, что собственноручно убил Георгия Гонгадзе, однако не признает своей вины в уничтожении документов внешнего наблюдения за Гонгадзе в 2003 году. По его словам, это делали подчиненные во время его отпуска. Во время этого же судебного заседания Пукач назвал заказчиков убийства. По его словам, ими были Леонид Кучма, Владимир Литвин и Юрий Кравченко.

29 января 2013 года бывший начальник главного управления уголовного розыска МВД Алексей Пукач за убийство Георгия Гонгадзе приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества и запретом занимать государственные должности. В начале 2016 года приговор Пукачу оставлено в силе Апелляционным судом.

В марте 2015 года в колонии умер один из похитителей Гонгадзе Николай Протасов.

Напомним, вдова убитого украинского журналиста Георгия Гонгадзе Мирослава в 17 годовщину исчезновения мужа выступила с обращением к властям Украины.

Украинский режиссер французского происхождения Вячеслав Бегун создал документальный фильм «Сердце мамы Гонгадзе».

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