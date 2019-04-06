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Новости » Мир 6 апреля, 2019, 14:24
Журнал Time поместил Путина на обложку апрельского номера

Журнал Time поместил президента России Владимира Путина на обложку апрельского номера.

Об этом сообщает Новое Время.

На картинке Путин стоит над земным шаром, где в разных точках размещены геотеги с красной звездой. Геотегами обозначены страны,  на политику которых Россия пытается влиять: Венесуэла, Ливия, Сирия и другие страны.

На обложке заголовок – «Владимир Путин хочет влиять не только на выборы внутри своей растущей империи государств, которые разваливаются».

Добавим, в США уверены, что Путин вынашивает темные мечты об империализме.
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TimeВладимир Путинновости мира
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2019-04-06 15:39 :09