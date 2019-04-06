Зеленский переплюнул всех украинских политиков, допустив пять мощных провалов за день, – эксперт

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский переплюнул всех старых политиков и установил национальный рекорд, допустив пять мощных провалов за один день.

Об этом в своем Facebook заявил политический эксперт Алексей Голобуцкий.

«Вчера Зеленский целый день развлекал украинский Фейсбук своими демонстративными капризами. Многие даже решил, что этот день станет апофеозом эпик-фейлов второго тура. Но они ошиблись – Зеленский не расслабляется сам и не дает расслабиться аудитории» – написал Голобуцкий.

Он также перечислил все провалы Зеленского, допущенные им в эту пятницу.

«С самого утра кандидат Зеленский, который так громко требовал от Порошенко «анализов на наркотики и алкоголь» и вообще на состояние здоровья, взял и сдал... аж целый один простейший анализ, который очень мало о чем может сказать. Пожертвовать прической и сдать щепотку волос для гарантированного отрицания факта употребления наркотиков в течение последних месяцев Зеленский отказался. То есть, в пункте «Анализы» ставим жирный минус – «не сдал», – констатировал политолог.

Он также отметил, что анализы Зеленский сдавал в лаборатории «Евролаб», принадлежащей его другу Андрею Пальчевскому, который в эфирах политических ток-шоу активно агитирует за Зеленского.

«Корректность результатов» даже того несчастного одного анализа также – вычеркиваем. Также врач, принимавший у кандидата анализы, оказался полупрофессиональным актером, который снимался в «Сватах» – проекте Зеленского. «Доверие к анализу» – вычеркиваем», – отметил эксперт.

Еще один провал Зеленского, по его мнению, – то, что в клинику на сдачу анализов он приехал на автомобиле, ранее принадлежавшему олигарху Игорю Коломойскому, связи с которым кандидат постоянно отрицает.

«Ну и вечером Зеленский опубликовал «результаты анализов» с поддельной датой их взятия. Вместо «5 апреля» там значилось «2 апреля». Картинку быстро заменили, но бдительные пользователи успели заметить подделку, и таким образом история с фальсификацией кандидатом своих анализов стала достоянием общественности. «Новое лицо в политике» Зеленский действительно за один день обставил всех опытных политиков – куда уж им до него!.. Шах, мат и шахматной доской по морде в придачу», – заключил Алексей Голобуцкий.

Напомним, 5 апреля Президент Украины Петр Порошенко сдал анализы на содержание в организме нарко- и алковеществ в центре антидопингового центра «Олимпийского». Процедура отбора крови проходила на камеры, в режиме-онлайн. Быстрые тесты не выявили в организме Порошенко наркотиков.

Другой претендент на президентский пост – Владимир Зеленский тоже сдал анализы, однако это произошло в одной из частных клиник. Добавим, анализ крови у Зеленского принимал массажист клиники «Евролаб» Владислав Кирякулов, который был участником кулинарного шоу «МастерШеф» и снимался в сериале «Сваты».

Нежелание Зеленского сдавать волос на анализ вызвало вопросы у штаба Порошенко.

Как сообщалось ранее, сразу после объявления экзит-полов Петр Порошенко пригласил Зеленского на предвыборные дебаты. 3 апреля команда Зеленского «проявила креатив» и выдвинула действующему Президенту ультиматум – провести дебаты на НСК «Олимпийский» в присутствии зрителей и журналистов. Сначала в команде Президента заявили, что гарант не намерен вести дебаты на стадионе, но впоследствии сам Петр Порошенко согласился: «Стадион так стадион!».

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