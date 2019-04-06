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Новости » Общество 6 апреля, 2019, 18:10
Завтра в западных и северных областях ожидается дождь, – гидрометцентр

В воскресенье в Украине ожидается небольшой дождь, который пройдет днем лишь в западных и в северных областях.

Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

«В западных, днем и в северных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18°, на высокогорье Карпат 6-11° тепла; на Закарпатье ночью 5-10°, днем 16-21°», – говорится в сообщении.

В Киеве в воскресенье осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью 2-4° тепла, днем 15-17°. На Киевщине ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура 0-5° тепла, днем 13-18°.

Согласно прогнозу на 8-9 апреля, в северных, во вторник и в западных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 4-9°, на востоке 1-6° тепла; днем 14-19°, на Закарпатье до 24°.

На Киевщине в начале недели ожидается местами небольшой дождь. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 4-9° тепла; днем 14-19°.

На 10 - 11 апреля синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь, грозу. Температура ночью 4-10° тепла, днем 13-19°.

В столичном регионе местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.
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