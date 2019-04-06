live
Aнонси
Сергій Березенко, заступник глави фракції БПП у програмі «Hard з Влащенко» 08.04.19 о 20:00
Сергій Березенко, заступник глави фракції БПП у програмі «Hard з Влащенко» 08.04.19 о 20:00
8 апреля, понедельник
Євген Бистрицький, філософ, представник «Виборчої Ради UA» у програмі «Drozdov» 09.04.2019 о 23:00
Євген Бистрицький, філософ, представник «Виборчої Ради UA» у програмі «Drozdov» 09.04.2019 о 23:00
9 апреля, вторник
Олег Собчук, фронтмен гурту СКАЙ у програмі «Перші Другі» 10.04.19 о 22:30
Олег Собчук, фронтмен гурту СКАЙ у програмі «Перші Другі» 10.04.19 о 22:30
10 апреля, среда
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Курьезы 6 апреля, 2019, 20:51
Весенняя фотосессия техасских полицейских покорила сеть

Полицейские Техаса устроили недельный флешмоб #BackTheBLUEbonnet и покорили соцсети своими весенними фотографиями.

Полицейские фотографировались с синими люпинами, чтобы таким образом напомнить, мол, природа должна быть чистой, а фото – безопасными. Собственно фото опубликовал в Фейсбук Grapevine Police Department (отделение техасской полиции).

Люди оценили старания полицейских тысячами лайков и сотнями положительных комментариев под фотографиями.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
полициясоцсетицветывеснаСША
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-04-06 23:12 :32