Весенняя фотосессия техасских полицейских покорила сеть

Полицейские Техаса устроили недельный флешмоб #BackTheBLUEbonnet и покорили соцсети своими весенними фотографиями.

Полицейские фотографировались с синими люпинами, чтобы таким образом напомнить, мол, природа должна быть чистой, а фото – безопасными. Собственно фото опубликовал в Фейсбук Grapevine Police Department (отделение техасской полиции).

Люди оценили старания полицейских тысячами лайков и сотнями положительных комментариев под фотографиями.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.