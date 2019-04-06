В зоне ООС пенсионерку от новейшей российской мины спасла древняя икона

Сегодня, 6 апреля, мина с калибром 120 миллиметров, которая была послана российскими оккупационным войсками в направлении села Золотое-4, лишь волею случая не убила пожилую женщину.

Об этом сообщает региональный медиа-центр Министерства обороны Украины.

«Всего несколько часов назад пожилая женщина Татьяна, которая является жительницей населенного пункта Золотое – 4, оказалась на грани между жизнью и смертью. И на эту грань ее поставил минометный расчет российских террористических войск, который нанес прицельный удар по дому этой мирной украинки. Мина калибром 120 миллиметров пробила крышу старенького здания и разорвалась на чердаке, разрушив кровлю, комнаты и имущество, которые пенсионерка наживала всю жизнь тяжелым трудом. От посланной российскими солдатами смерти, Татьяну спас случай. Она только зашла в свой дом, и вместо того, чтобы пойти в комнату, зашла в маленькую спаленку рядом, как раздался мощный взрыв и начал осыпаться потолок. Женщина считает, что от наглой смерти ее спасла чудодейственная икона святой троицы, которая досталась Татьяне от бабушки. И сейчас она стоит в доме пострадавшей», - говорится в сообщении.

Фото Региональный медиа-центр Министерства обороны Украины

Сейчас, пожилая женщина, с тяжелыми нарушениями слуха, больным сердцем и глазами осталась в прямом смысле без крыши над головой.

Фото: региональный медиа-центр Министерства обороны Украины

«На этот раз оккупанты применили против украинцев мину новейшего образца, - отметил военный эксперт, прибывший на место происшествия. – Об этом свидетельствуют останки, которые мы нашли в доме. Такие мины никогда не стояли на вооружении Вооруженных Сил Украины. Это полностью российское изделие. Которое должно было принести смерть простым труженикам-украинцам».

Фото: региональный медиа-центр Министерства обороны Украины

Как и в предыдущие обстрелы, взрыватель мины был поставлен на положение «осколочный». Таким образом российские террористы пытаются нанести наибольший ущерб простым украинцам и их имуществу.

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