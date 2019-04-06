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Новости » Политика 6 апреля, 2019, 17:19
В воскресенье ЦИК объявит окончательные результаты выборов первого тура

Завтра, 7 апреля, ориентировочно в 12.00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии (пл. Леси Украинки, 1), на котором предполагается установление официальных результатов первого тура выборов Президента Украины.

Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.

«7 апреля, ориентировочно в 12.00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии (пл. Леси Украинки, 1, 2-й этаж, зал заседаний), на котором предполагается установление официальных результатов очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года. Аккредитация обязательна. Представителям СМИ необходимо иметь при себе паспорта и редакционные удостоверения», - говорится в сообщении.

Напомним, 31 марта в Украине состоялись выборы Президента Украины.

        

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2019-04-06 18:25 :19