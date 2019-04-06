В Украине за первые три месяца года построили больше электростанций, чем за весь 2018 год

За 3 месяца этого года в Украине ввели в эксплуатацию электростанций, генерирующих энергию из возобновляемых источников, на общую мощность 862 мегаватта. Это больше, чем за весь 2018 год.
Об этом сообщает Platforma.
Всего в 2018 году в эксплуатацию ввели 848 мегаватт «зеленых электростанций», что на 14 мегаватт меньше, чем за первые 3 месяца 2019 года. Всего с начала года запустили солнечных электростанций – на 648 мегаватт. Ветровых электростанций построили на 173 мегаватта. Остальные введенные в эксплуатацию «зеленые» электростанции – биогазовые и малые ГЭС.
Благодаря новым мощностям в украинский рынок привлечено еще около 730 млн евро инвестиций в альтернативную энергетику. А всего в альтернативную энергетику Украины в течение 2019 года планируют привлечь 4 миллиарда евро инвестиций и реализовать 104 проекта.