live
Aнонси
Анонс програми Деталі за 06.04.19
Анонс програми Деталі за 06.04.19
6 апреля, суббота
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані за 06.04.19
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані за 06.04.19
6 апреля, суббота
Сергій Березенко, заступник глави фракції БПП у програмі «Hard з Влащенко» 08.04.19 о 20:00
Сергій Березенко, заступник глави фракції БПП у програмі «Hard з Влащенко» 08.04.19 о 20:00
8 апреля, понедельник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Экономика 6 апреля, 2019, 11:10
В Украине за первые три месяца года построили больше электростанций, чем за весь 2018 год

За 3 месяца этого года в Украине ввели в эксплуатацию электростанций, генерирующих энергию из возобновляемых источников, на общую мощность 862 мегаватта. Это больше, чем за весь 2018 год.

Об этом сообщает Platforma.

Всего в 2018 году в эксплуатацию ввели 848 мегаватт «зеленых электростанций», что на 14 мегаватт меньше, чем за первые 3 месяца 2019 года. Всего с начала года запустили солнечных электростанций – на 648 мегаватт. Ветровых электростанций построили на 173 мегаватта. Остальные введенные в эксплуатацию «зеленые» электростанции – биогазовые и малые ГЭС.

Благодаря новым мощностям в украинский рынок привлечено еще около 730 млн евро инвестиций в альтернативную энергетику. А всего в альтернативную энергетику Украины в течение 2019 года планируют привлечь 4 миллиарда евро инвестиций и реализовать 104 проекта.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
Украинаэнергияновости Украиныновости экономикиэлектростанций
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-04-06 12:38 :03