В центре Северодонецка мужчина специально взорвал себя

В центре Северодонецка, что на Луганщине, мужчина взорвал себя во дворе жилого дома.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Известно, что инцидент произошел в 7 утра.

Мужчина тяжело болел и неоднократно заявлял, что хочет совершить самоубийство.

Этот факт зарегистрирован, на месте продолжают работу следователи и эксперты. Окончательные выводы относительно случившегося будут сделаны после проведения всех необходимых процессуальных действий.

Добавим, в Египте смертник подорвал себя возле мечети.

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