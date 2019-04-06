В Тернополе построят новый Дворец спорта

Мэрия Тернополя выделила 48,5 миллионов гривень на строительство современного Дворца спорта.

Об этом сообщил начальник управления физической культуры и спорта Тернопольской облгосадминистрации Виктор Мацикур в Facebook.

«Приветствую решение Тернопольского городского совета о возвращении к вопросу строительства Дворца спорта. На это в Тернополе выделяют 48,5 млн грн. Это 10% от необходимой суммы для строительства этого объекта. Остальное хотят получить после включения постройки государством в перечень объектов реконструкции и строительства.

Появление такого современного многофункционального спортивного комплекса в Тернополе – это мечта тысяч спортсменов области уже много десятков лет, так как мы единственная область, где такого Дворца спорта до сих пор не было», – отметил Виктор Мацикур.

Напомним, 27 марта Правительство утвердило постановление о Порядке использования средств на строительство Дворцов спорта. Этот проект стартовал в 2018 году по инициативе Федерации баскетбола Украины и поддержке КМУ, Министерства молодежи и спорта и Верховной Рады Украины. В прошлом году было выделено 150 млн грн субвенции на строительство и реконструкцию Дворцов спорта. Эта стратегически важная программа продолжается. В 2019 году на нее заложено 200 миллионов гривень.

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