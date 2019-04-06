В США перестанут проводить опыты на кошках, которые делали с 1982 года

Министерство сельского хозяйства США решило закрыть программу исследования токсоплазмоза, которая продолжалась более 30 лет. В рамках экспериментов кошек заражали болезнью и через какое-то время усыпляли.

Об этом сообщает Platforma.

С 1982 года одно из подразделений Минсельхоза США проводил экспериментальные исследования токсоплазмоза. Лабораторных кошек инфицировали болезнью, собирали с их экскрементов яйца паразитов, а потом усыпляли.

Против программы высказывались не только общественные активисты, но и конгрессмены обеих ключевых американских партий. Активисты организации White Coat Waste Project (WCWP), которая борется против экспериментов на животных, утверждают, что за все время существования программы ученые усыпили свыше 3 тыс. котов, а для заражения подопытных животных кормили мясом собак и других кошек.

При этом представители ведомства утверждают, что такие исследования позволили существенно снизить распространенность болезни в США (на 50%, без уточнения, с какого уровня и за какой срок). В заявлении ведомства говорится, что исследования токсоплазмоза «пойдут в другом направлении», и все лаборатории подразделения перестанут использовать кошек в научных исследованиях.

По рекомендациям независимой консультативной комиссии, незараженные кошки из программы могут быть безопасно переданы новым владельцам. Таких кошек оказалось 14, и их, скорее всего, разберут сотрудники ведомства.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.