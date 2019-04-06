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Новости » Курьезы 6 апреля, 2019, 17:34
В России полицейский зашел в гости к коллеге по наркоконтролю и умер от передозировки

В Дагестане участковый умер от передозировки наркотиками в гостях у коллеги из отдела наркоконтроля.

Об этом сообщается в Telegram-канале Mash, пишет УНИАН.

«Участковый Курбан Магомедов на выходных зашел в гости к Тамерлану Шапиеву, сотруднику наркоконтроля. Друзья решили «оттянуться» и принять вещества, которые Шапиев «контролировал» за рабочую неделю. Затем Тамерлан вышел на балкон покурить, а когда вернулся – нашел друга без сознания и признаков жизни», – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина сразу вызвал скорую, однако спасти коллегу не удалось. По версии следствия полицейский скончался от передозировки наркотическими веществами.
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Россиянаркотикикриминал полиция
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2019-04-06 18:25 :55