В Ливии заварушка: армия фельдмаршала захватила аэропорт возле Триполи

Национальная армия Ливии (LNA), которой командует фельдмаршал Халиф Хафтар, взяла под контроль аэропорт в пригороде Триполи.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

В четверг силы LNA заняли город Гарьян, около 80 км на юг от Триполи после столкновений с силами, которые поддерживают премьер-министра Ливии и правительство национального единства.

Оттуда силы Хафтара переместились на север, захватив село Сук аль-Хамис, примерно в 40 км от Триполи.

В пятницу силы LNA объявили о захвате двух поселков на южной окраине Триполи, а также бывшего Международного аэропорта Триполи, который был заброшен в 2014 году.

Армия Хафтара находится в 20 км от Триполи.

Силы Хафтара не смогли захватить контрольно-пропускной пункт в 30 км на запад от столицы, пытаясь перекрыть прибрежную дорогу в Тунис.

В Ливии находится генсек ООН, который заявил, что «глубоко обеспокоен военными передвижениями в Ливии и риском конфронтации», призвав стороны к диалогу.

После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии установилось двоевластие. Триполи и запад страны находятся под контролем правительства национального единства, которое поддерживает ООН.

Восток и частично юг Ливии контролирует избранная в 2014 году палата представителей («правительство в Тобруке»), которую поддерживает Хафтар и его армия.

Добавим, ООН призвал генерала Хафтара прекратить поход на столицу Ливии.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.