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Новости » Львов 6 апреля, 2019, 20:35
В ЛГС сообщили, когда планируют завершить отопительный сезон

На выходных отопление в дома будет подаваться минимальной температуры, а с понедельника ЛГС планирует приостановить отопительный сезон.

Об этом сообщил заместитель городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак, информирует пресс-служба ЛГС.

Во Львове продолжается отопительный сезон, но учитывая существенное повышение температуры наружного воздуха, теплоноситель к домам на протяжении этой недели подается минимально допустимых параметров.

Таким же образом будет осуществляться подача отопления и на выходных. А с понедельника, 8 апреля, во Львове планируют приостановить отопительный сезон.

«С понедельника, 8 апреля, планируем приостановить подачу отопления жилых домов. Отопление в больницах, поликлиниках, детских садах будет осуществляться на основании писем-обращений от руководителей учреждений.

Также мы будем постоянно мониторить прогноз погоды и при понижении температуры наружного воздуха, подача отопления жилых домов будет восстановлена. Или же наоборот – будет принято решение об окончании отопительного сезона», – сообщил Сергей Бабак.
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ЛГСЛьвовотопительный сезонновости Украины
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