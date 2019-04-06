live
Aнонси
Анонс передачі Перша передача: Honda Pilot, 6.04.19, о 10.00
Анонс передачі Перша передача: Honda Pilot, 6.04.19, о 10.00
6 апреля, суббота
Анонс програми Деталі за 06.04.19
Анонс програми Деталі за 06.04.19
6 апреля, суббота
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані за 06.04.19
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані за 06.04.19
6 апреля, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Киев 6 апреля, 2019, 0:52
В киевском супермаркете парня убили одним ударом: видео

Трагедия произошла 3 апреля в Киеве в магазине «Сильпо», что в торговом центре «Полярный» по ул. Калнышевского.

Об этом в Фейсбуке сообщает «Киев Оперативный».

Трое мужчин стояли возле отдела булочных изделий. Один из них ждал, когда ему подадут пиццу. Рядом с ним находился парень в красной толстовке с черным капюшоном, как оказалось позже – уроженец Сумской области, 1986 года рождения. Между ними возникла словесная перепалка. Мужчина, который ждал пиццу, все это время держал руки в карманах. В один момент он приблизился к парню и нанес ему резкий удар в голову. Потерпевший упал. «Боец» дождался, когда продавец передаст ему коробку с пиццей, и спокойно ушел.

К парню, который потерял сознание, поспешила одна из продавщиц. Третий мужчина пытался поднять потерпевшего. Через некоторое время парень умер.

Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника.

Как сообщил пресс-офицер райотдела полиции, погибший уроженец Сумщины жил в Киеве недалеко от этого магазина «Сильпо».

В сеть выложили видео с камер наблюдения:
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
Киевкриминалновости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-04-06 02:37 :10