В Африке создадут стену из деревьев вокруг Сахары

Более 20 африканских стран начали строительство живой стены из деревьев, которая должна предотвратить распространение пустыни Сахары по континенту. Стену должны закончить в 2030-м и она займет 8 тыс. км.

Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на Unilad.

Более чем 20 стран планируют участвовать в этом проекте и к 2030 году создать стену из деревьев, длиною в 8 тыс. км. Стена должна стать самой масштабной живой структурой на планете.

Проект реализуют в регионе Сахель – некогда плодородном тропическом регионе, который сейчас стал частью Сахары из-за неправильного управления земельными ресурсами и климатических изменений.

Кроме защиты африканской природы, стена также должна помочь решить проблемы с бедностью на континенте, поскольку строительство создаст больше рабочих мест, пополнит запасы питьевой воды в регионе и обеспечит продовольствием местные поселения.

Сообщается, что в Нигерии уже восстановили 4 млн гектаров засохших земель, а в Сенегале и Эфиопии деревьями засадили 12 млн и 15 млн земель соответственно, на границе с Сахарой.

«Когда не было деревьев, ветер выкапывал и разрушал почву. Но теперь она более защищенная. Листья обеспечивают защиту, а навес увеличивает влажность окружающей среды и дает тень, поэтому почву нужно поливать меньше», – рассказал BBC руководитель одного из африканских поселений Абсаман Мудуба.

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