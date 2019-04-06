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Новости » События 6 апреля, 2019, 10:51
Умер отец пленного украинского моряка Андрея Драча

Отошел в вечность отец украинского пленного моряка Андрея Драча.

Об этом в Twitter написал Президент Петр Порошенко.

«Сегодня ушел из жизни Леонид Драч – отец пленного Россией моряка Андрея Драча. У господина Леонида было больное сердце, а разлука с сыном, которого Кремль удерживает в заложниках, окончательно подорвала его здоровье», – сообщил Президент.

Напомним, Президент передал награды для пленных моряков.
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Петр ПорошенкоУкраинановости УкраиныАндрей Драч
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2019-04-06 12:37 :55