Умер отец пленного украинского моряка Андрея Драча

Отошел в вечность отец украинского пленного моряка Андрея Драча.

Об этом в Twitter написал Президент Петр Порошенко.

«Сегодня ушел из жизни Леонид Драч – отец пленного Россией моряка Андрея Драча. У господина Леонида было больное сердце, а разлука с сыном, которого Кремль удерживает в заложниках, окончательно подорвала его здоровье», – сообщил Президент.

Напомним, Президент передал награды для пленных моряков.

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