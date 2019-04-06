Украинские военные на Донбассе продвигаются вперед «по всей карте», – волонтер

Украинские военные на всех фронтах Донбасса отбирают оккупированные территории у боевиков и продвигаются вперед.
Об этом сообщил в Фейсбук военный волонтер Юрий Мысягин в ответ на признание боевиков «ДНР» на прошлой неделе, что они потеряли из-под своего контроля часть «серой зоны» под оккупированной Горловкой.
Как сообщил украинский волонтер, сейчас бойцы ВСУ отнимают у врага украинский Донбасс на обоих фронтах.
«Дистанции с врагом сокращаются в несколько шагов и не только в районе Горловки. По всей карте», – написал Мысягин.
Он пояснил, что продвижение бойцов ВСУ на Донбассе связано в том числе с тем, что земля с приходом весны размерзлась.
«Земля уже рыхлая, ее сейчас копать нет никаких проблем. Она поддается легко. И кирки не нужны. Это то, чем сейчас занимаются многие подразделения ВСУ на передовой. Выходят малые группы вперед, скрытно от противника копают, и закрепляются... Будет еще теплее, пойдет по нарастающей», – уверен Юрий Мысягин.
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