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Новости » Общество 6 апреля, 2019, 19:47
Украина - лидер в мире по возведению православных храмов, – Епифаний

За время независимости в Украине было построено около четырех тысяч православных храмов.

Об этом во время пребывания в Житомире сообщил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, сообщает Украинская правда со ссылкой на Укринформ.

«На протяжении независимости Украинского государства построено около 4 тысяч православных храмов. ... В одной стране на протяжении такого короткого времени не было построено столь большого количества православных храмов», – отметил он.

Епифаний добавил, что теперь по всей Украине также строятся храмы.

«Сейчас сотни храмов нашей единой поместной украинской Православной церкви находятся в состоянии построения, ежегодно мы совершаем десятки освящений новопостроенных храмов», – подчеркнул митрополит.

 
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Православная Церковьновости Украинырелегиямитрополит ЕпифанийПЦУ
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