Ученые нашли прозрачную древесину – она может заменить пластик

Ученые из Швеции изобрели прозрачную древесину, которая сохраняет свою прочность и способность удерживать тепло.

Представители Королевского технологического института в Стокгольме представили на встрече Американского химического общества новую разработку - прозрачное дерево, пишет Новое Время со ссылкой на The Guardian.

Ученые использовали древесину бальзы и удалили ее лигнин - вещество, отвечающее за прочность и окраску дерева. Вместо лигнина исследователи добавили в поры бальзы акрил, что сохранило структуру дерева и буквально сделало его прозрачным.

Поскольку акрил не является биоразлагаемым и хорошо поглощает тепло - новое прозрачное дерево планируют использовать как экологически чистый материал для энергоэффективных домов, и заменить таким образом пластик, стекло или даже цемент.

«100 граммов прозрачного дерева может поглотить до 8 тыс. джоулей тепла. Это количество тепла, которое одноваттная лампа производит за два часа», – говорит одна из авторов разработки Селин Монтанари.

Новая древесина является полупрозрачной в обычном состоянии, и становится полностью прозрачной при нагреве.

Развитие такого биоматериала может помочь отказаться от использования материалов, сделанных с помощью ископаемого топлива и увеличивающих уровень выбросов углекислого газа в атмосферу.

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