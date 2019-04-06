Супрун подчеркнула, что для нормального теста на наркотики нужны ногти и волосы

Для достоверности теста на алкоголь и наркотики нужно брать на пробы волосы и ногти, а не только кровь.

Об этом она сказала 5 каналу.

Прежде всего Ульяна Супрун заявила, что несколько странной является ситуация, когда выделяется только одна составляющая из общего заключения о состоянии здоровья, которое,например, делают для кандидатов в президенти в развитых демократиях мира, в частности в США.

То есть, для того, чтобы быть кандидатом на наивысшую должность в государстве, все люди обследуются полноценно.

Супрун также сказала, что такие специфические анализы, которые должны выявлять содержание алкоголя или наркотиков в крови лучше делать в антидопинговом центре НСК «Олимпийский», потому что только здесь есть специфическое оборудование, которое позволяет это делать. Также она отметила, что лишь в ногтях и волосах эти вещества сохраняются дольше всего.

Зеленский, как известно, сдавал анализы не на «Олимпийском», а в частной клинике. И все обошлось без ногтей и волос.

Читайте также: Данилюк: Заслуга Петра Порошенко в спасении страны действительно большая

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.