Супрун подчеркнула, что для нормального теста на наркотики нужны ногти и волосы

Для достоверности теста на алкоголь и наркотики нужно брать на пробы волосы и ногти, а не только кровь.
Об этом она сказала 5 каналу.
Прежде всего Ульяна Супрун заявила, что несколько странной является ситуация, когда выделяется только одна составляющая из общего заключения о состоянии здоровья, которое,например, делают для кандидатов в президенти в развитых демократиях мира, в частности в США.
То есть, для того, чтобы быть кандидатом на наивысшую должность в государстве, все люди обследуются полноценно.
Супрун также сказала, что такие специфические анализы, которые должны выявлять содержание алкоголя или наркотиков в крови лучше делать в антидопинговом центре НСК «Олимпийский», потому что только здесь есть специфическое оборудование, которое позволяет это делать. Также она отметила, что лишь в ногтях и волосах эти вещества сохраняются дольше всего.
Зеленский, как известно, сдавал анализы не на «Олимпийском», а в частной клинике. И все обошлось без ногтей и волос.
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