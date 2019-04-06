Скандальная MARUV выпустила провокационный клип: видео

Эпатажная украинская певица MARUV, которая со скандалом отказалась представлять Украину на «Евровидении-2019» после победы в национальном отборе, представила провокационный клип на песню Siren Song.

Об это сообщает today.

«В клипе Siren Song мне хотелось по-новому раскрыть историю о сиренах, сделав их более современными, – рассказала о новой работе MARUV. – Если такие существа все же существуют, то как бы они выглядели в наши дни? Мы создали современную сказку об этих мифических существах, и я надеюсь, что зрителю понравится наша интерпретация».

Перед выходом клипа на песню Siren Song в сети запустили челлендж #BANG, в рамках которого фанаты могли представить свои версии вирусного танца под песню MARUV. В своих соцсетях танец на него выложили Иван Дорн, Антон Савлепов (АГОНЬ, ex-quest pistols), группа ViuViu, Ида Галич и Саймон (NRJ).

Напомним, MARUV стала триумфатором музыкальной премии «YUNA-2019», получив сразу 4 статуэтки: «Открытие года», «Лучший дуэт», «Лучшая песня на иностранном языке», «Лучший электронный хит».

Недавно популярная украинская певица MARUV выступила в Москве на юбилее запрещенного в Украине продюсера Иосифа Пригожина, которому исполнилось 50 лет. На торжественном мероприятии присутствовали и другие звезды, которым запрещено въезжать на территорию Украины: Ирина Дубцова, Лолита, Николай Басков, Валерия, Наташа Королева и многие другие.

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