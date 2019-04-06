Шухевич объяснил, почему поддержал Порошенко и как на это отреагировали нардепы Радикальной партии

Выступив в сессионную неделю и заявив о поддержке Петра Порошенко сразу поехал во Львов. На следующей неделе должна состояться встреча с членами фракции «Радикальной партии» в зале парламента и тогда-то можно будет комментировать. Но, вероятно, недовольство есть как раз в связи с поддержкой действующего Президента.

Об этом в эфире политического ток-шоу «Народ против» с ведущей Наташей Влащенко на телеканале ZIK говорил народный депутат Украины от фракции «Радикальной партии» Юрий Шухевич.

«Пока я не поддержал действующего Президента меня однопартийцы ни в чем не обвиняли. Также я хочу сказать, что я не являюсь членом «Радикальной партии» и никогда им не был. Я всегда себя считал националистом и сегодня не изменил своего мнения», – сказал Шухевич.

Он считает, что сегодня проблема национализма заключается в том, что он организационно распылен. Хотя в целом националистическая идея после Революции достоинства побеждала и побеждает.

«Вспомните, что Порошенко дал Украине и вооруженным силам гимн Организации украинских националистов «Родились мы большой часа». «Слава Украине!», когда позорили как националистическое приветствие, сегодня приветствием ВСУ. Также, мы сегодня обсуждаем в Верховной Раде закон о языке и не только. В конце концов, когда ребята брали оружие на востоке идя в бой, глядя смерти в глаза говорили, что Бандера и Шухевич наши герои. Представляете, это и есть националистическая идея в действии», – отметил он.

Также по националистической идеи, он отметил, что сейчас происходят действия и это очень важно.

«Националисты в 40-50-х годах является ближайшей до нас историческим действием. Они не столько говорили, сколько действовали и мы также это должны делать. Поэтому я поддержал Порошенко как раз в сессионную неделю, выступил и уехал во Львов. Уже на следующей неделе я встречусь с членами своей фракции в зале парламента и тогда что-то смогу сказать», – добавил Шухевич.

Напомним, коллега из «Радикальной партии» нардеп Андрей Лозовой на своей странице в соцсетях заявил, что Юрий Шухевич фигурирует в амбарній книге Партии регионов – брал у них деньги на дискредитацию тогдашней оппозиции. Также в своем сообщении он употребил в отношении него ненормативную лексику и сказал, что он на легендарном фамилии и героической борьбе отца за условный гонорар позволяет наживаться всем, кому не лень.

К слову, ранее Шухевич говорил, если посмотреть на программы других кандидатов, то ничего конкретного об отношениях Киев-Москва в них не указывается. Это настораживает, поскольку означает, что они открывают дверь к «договорным» пониманиям с Россией. В отличие от программы действующего Президента.

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