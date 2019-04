Сегодня – Международный день спорта

Мировое сообщество сегодня, 6 апреля, отмечает Международный день спорта во благо мира и развития (International Day of Sport for Development and Peace), который был провозглашен в связи с единогласным решением Генеральной Ассамблеи ООН от 23 августа 2013 года.

Отмечать Международный день спорта именно 6-го апреля решено не случайно – собственно 6-го апреля 1894 года в городе Афины (Греция) начались І Олимпийские игры современности. Международный олимпийский комитет (МОК) в статусе постоянного наблюдателя в ООН поддержал эту инициативу, так как он высоко оценивает ее потенциал для признания роли и вклада спортивных организаций в социальные изменения и развитие общества. Ставить спорт на службу гармоничного развития человечества является ключевой миссией МОК. Этот День в значительной мере дополняет флагманское мероприятие МОК – Олимпийский день.

Спорт, несмотря на максимальный накал усилий и эмоций, однозначно является абсолютно мирной и полезной деятельностью, которая объединяет нации и народы вокруг единой общей цели – здоровое будущее общества.

Спорт на благо мира и развития – ключевая формулировка этого международного события, которое подчеркивает важность и необходимость этого вида общечеловеческой деятельности для всех нас, для общества, государства, правительственных и неправительственных организаций. Здоровый образ жизни, физическая и интеллектуальная активность являются залогом нашего общего процветания и благополучия.

Как отмечается в соответствующей резолюции ГА ООН, спорт, который является одним из инструментов образования, развития и мира, способствует укреплению сотрудничества, солидарности, терпимости, понимания и социальной интеграции как на местном, так и на национальном и международном уровнях. Его внутренние ценности, такие как командный дух, честность, дисциплинированность, уважение к противнику и правилам игры воспринимаются во всем мире и могут применяться для укрепления солидарности, социальной сплоченности и мирного сосуществования. Спорт объединяет нас вокруг позитивных ценностей и способствует укреплению культуры диалога за пределами национальных границ. История спорта свидетельствует о том, что он способен разрушать стереотипы, инициировать и усиливать движение за права и достоинство каждого человека, привлекая к ним внимание всего мира.

Известно, что на сегодня почти два миллиарда людей в мире являются недостаточно физически активными. Физически активные дети на 15% чаще поступают в вузы, а физически активные подростки менее склонны к курению, употреблению наркотиков, рискованному сексуальному поведению и как результат – ранней нежелательной беременности. У ребенка с активными мамой и папой в два раза больше шансов вырасти тоже активным человеком. Недостаточная физическая активность является причиной 6% всех случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы, 7% случаев заболеваний сахарным диабетом второго типа и 10% случаев рака груди и рака толстой кишки. Инвестиции в спорт, включая время, оборудование и помещение, в три раза более рентабельны, чем затраты, связанные с медицинским обслуживанием.

Обычно во всем мире в День спорта устраивают всевозможные спортивные соревнования, в частности легкоатлетические забеги на различные дистанции и марафоны, коллективные спортивные игры.

Интересные факты из мира спорта:

• Первым в истории олимпийским чемпионом в 776 г. до н.э. стал повар из Элиды по имени Кореб.

• Самым пожилым человеком, завоевавшим Олимпийскую медаль, был Оскар Сван, занявший второе место в соревнованиях по стрельбе на Олимпиаде 1920 года в Швеции. Тогда ему было 72 года.

• Средний возраст женщин, участвующих в летних Олимпийских играх – 20 лет.

• В 1900 – 1920 гг. перетягивание каната было олимпийским видом спорта.

• Среди чемпионов во всех видах спорта, возраст чемпионов по бильярду самый большой – в среднем 35,6 лет.

• Британская беговая лошадь «Юморист», которая выиграла не один приз на дерби 20-х годов прошлого века, оказывается, вообще не должна была бегать. Вскрытие, проведенное после ее смерти показало, что у нее было только одно легкое.

• В июне 1963 года в Британии, мяч, посланный с подачи английским теннисистом Майклом Сангстером летел со скоростью почти 248 км/час. Это была самая мощная подача, когда-либо зафиксированная в мировом теннисе.

• Шашки старше шахмат.

• Бразилия – единственная страна, участвовавшая во всех чемпионатах мира по футболу.

• Бильярд занимает в США седьмое место среди всех видов спорта по распространенности.

• Американцы тратят ежегодно порядка 630 миллионов долларов на мячики для гольфа.

• Как утверждают психологи, горные лыжи выбирают люди, которые любят «достигать», а сноуборд осваивают те, кто любит «решать».

• Слово «хоккей», скорее всего, происходит от французского Hoquet – «пастуший посох». Именно такие палки служили первыми хоккейными клюшками. Другая версия гласит, что своему названию этот вид спорта обязан индейскому празднику Хоги, во время которого обязательно играли в похожую игру.

• Первый официальный хоккейный матч состоялся 3 марта 1895 года в канадском Монреале.

• Хоккейный матч изображен на канадской пятидолларовой купюре.

• Самый большой разрыв в счете в хоккейном матче был зафиксирован в 1987 году во время поединка Южная Корея – Таиланд. Южнокорейские хоккеисты тогда разгромили таиландцев со счетом 92:0.

• Впервые хоккейная вратарская маска была применена в 1936 году в Берлине японским вратарем Танаки Хоимой.

• В сезоне-1979/1980 в возрасте 19 лет Уэйн Гретцки стал самым молодым хоккеистом в истории НХЛ, который забросил 50 шайб и набрал 100 или более очков за сезон (гол + пас) и самым молодым игроком, признанным «самым Полезным игроком лиги».

• Согласно исследованиям, проводимым Detroit Free Press, 68 процентов профессиональных хоккеистов потеряли на льду хотя бы по одному зубу.

• В игру, похожую на баскетбол, играли еще древние майя, и называлась она «пок-та-пок». Две команды пытались забросить четырехкилограммовый каучуковый мяч в каменное кольцо, которое висело прямо на стене. Правда, в отличие от современного баскетбола, майянским игрокам запрещалось забрасывать мяч руками. Зато можно было делать это локтями, ногами, спиной и даже головой. Победа команды приносила весьма своеобразную награду: всех ее игроков приносили в жертву богам (у майя это считалось очень почетным).

• Бокс был узаконен как вид спорта только в 1900 году.

• Во время съемок известного кинофильма «Рокки-4» Сильвестр Сталлоне (роль Рокки) предложил Дольфу Лундгрену (роль Ивана Драго) боксировать в полную силу, чтобы боевые сцены получились максимально достоверными. В результате Лундгрен так избил Сталлоне, что тот восемь дней пролежал в больнице.

• Единственным боксером, не проигравшим ни одного боя, был легендарный Рокки Марчиано. Он выиграл все свои 49 боев на профессиональном ринге, причем 43 из них нокаутом.

• Первый официальный поединок между разнополыми боксерами состоялся в 1999 году. Как ни странно, выиграла его женщина.

• Волейбол зародился в Соединенных Штатах Америки. Так в 1895 году в одном из колледжей преподаватель физической культуры предложил своим ученикам поиграть в «летающий мяч». С тех пор прошло много лет, «летающий мяч» изменился на «волейбол» и принял мировые масштабы игры. Около одного миллиарда всех людей на планете играют именно в волейбол. И это не считая профессионалов.

• Международная федерация волейбола является одной из самых массовых в мире. В нее входят 218 стран всей планеты, а существует она с 1947 года.

• С конца XIX века в Украине распространились европейские виды спорта, прежде всего футбол, создавались спортивные кружки и объединения, культивировались отдельные виды спорта.

• Участие украинцев в мировом олимпийском движении основано еще в 1884 году. Тогда украинец, 56-летний генерал Алексей Бутовский, уроженец села Пятиборец на Полтавщине, стал одним из основателей олимпийского движения. Он находился в составе Международного олимпийского комитета (МОК) с 1894 до 1900 года.

• 18 раз поднималась на высшую ступеньку олимпийского пьедестала Лариса Латынина – одна из величайших гимнасток ХХ века. Она участвовала в трех Олимпиадах (1956, 1960, 1964) и установила до сих пор никем непреодолимый рекорд по количеству золотых медалей среди всех спортсменов мира.

• По уровню спортивных результатов последних 40 лет Украина входит в первую двадцатку стран, которые наиболее успешно выступали на мировом уровне.

• Физкультура и спорт – неотъемлемая часть национальной культуры и здоровья Украины. Физические упражнения издавна были привычны в быту украинского народа. Праздничные народные игры, езда на лошадях, кулачные бои, плавание, бег, гребля, поднятие тяжести имели огромную популярность. В свое время именно из них выросла система физической подготовки запорожских казаков, которые отличались изрядной силой, меткостью и выносливостью...

• В поддержку инициативы физкультурных и спортивных организаций и объединений граждан в Украине «День физической культуры и спорта» сейчас отмечается во вторую субботу сентября согласно Указу Президента Украины от 29 июня 1994 года № 340/94. Также есть и «Международный день спортивного журналиста», который отмечается ежегодно 2 июля.

