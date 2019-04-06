Русскоязычного мэра Риги «сняли» из-за коррупционного скандала

Министр охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце издал распоряжение об отстранении Нила Ушакова («Согласие») от исполнения обязанностей председателя Рижской думы.

Об этом свидетельствует информация в официальном издании Latvijas Vēstnesis, сообщает Delfi.

В частности, в распоряжении министра говорится, что отстранение мэра Риги необходимо для того, чтобы обеспечить соблюдение интересов и прав общества, а также обеспечить правовую деятельность Рижской думы.

В распоряжении Пуце названо несколько нарушений, совершенных Ушаковым как мэром Риги и представителем собственника доли капитала муниципального предприятия Rīgas satiksme. Например, при подготовке отчета об исполнении бюджета Риги на 2017 год в финансовых данных Rīgas satiksme указана неправильная информация о €18,43 млн. Поэтому средства не были использованы в соответствии с целями, предусмотренными консолидированным бюджетом самоуправления.

Пуце указал на то, что Ушаков был обязан предоставить Министерству охраны окружающей среды и регионального развития копию аудиторского заключения Ernst & Young Baltic по итогам проверки в Rīgas satiksmе, а Ушаков этого не сделал.

Кроме того, в документе отмечается, что как представитель держателя доли капитала Rīgas satiksme, Ушаков не действовал «как добросовестный и рачительный хозяин». Отдельные решения в связи с закупкой автобусов Solaris для Rīgas satiksme приняты поспешно, не дожидаясь результатов официальных выводов.

Еще одно из нарушений Ушакова, на которые указано в распоряжении Пуце, упоминалось и в заключении Госконтроля по итогам ревизии в транспортной инфраструктуре Риги. Речь идет о том, что Rīgas satiksme не обеспечивает проведение прозрачного бухучета относительно расходования доходов от платной парковки в Риге, поэтому невозможно отследить, на какие цели было использовано около €9,11 млн.

Министр в распоряжении об отстранении Ушакова указал, что заседание Рижской думы и ее комитетов не соответствовали требованиям нормативных актов. В частности, упоминается случай, когда на неопределенный срок был объявлен перерыв на внеочередном заседании Рижской думы, на котором планировалось рассмотреть вопрос о порядке предоставления льгот по налогу на недвижимость в столице.

Распоряжение Пуце может быть обжаловано в суде в течение 30 дней со дня его публикации.

За время правления Ушакова Рижская дума и управляемые ею предприятия попадали в поле зрения СМИ и правоохранительных органов в связи с несколькими коррупционными скандалами, в частности, в Рижском свободном порту и в жилищном управлении Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы. За последние несколько месяцев имя Ушакова было упомянуто в связи с делом о закупках для Rīgas satiksme, во время расследования которого прошли обыски в кабинете и по месту жительства Ушакова. Сам мэр утверждает, что никаких нарушений он не допустил.

В связи с коррупционным скандалом в Rīgas satiksmе Министерство охраны окружающей среды и регионального развития несколько месяцев направляло Ушакову запросы на предоставление объяснений. Последний раз ему дали неделю, срок подачи объяснений был назначено на 28 марта. Мэр считает, что он опроверг все претензии министра. Также Ушаков неоднократно заявлял в СМИ, что запросы Пуце – политизированные, и любое решение министра он обжалует в суде.

Как известно, Ушаков занимает пост мэра уже третий созыв Рижской думы. Впервые на этой должности он оказался после выборов 2009 года, в которых стартовал от списка «Центра согласия» (ЦС). Ушаков оставался мэром и после муниципальных выборов в 2013 и 2017 годах.

С вступлением в силу распоряжения министра Ушаков станет депутатом Рижской думы. По его словам, обязанности председателя Рижской думы на время отстранения может исполнять нынешний заместитель мэра Олег Буров («Честь служить Риге»).

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