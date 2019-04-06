Прошли сутки и Зеленский не извинился перед людьми, которых оскорбил в своих шоу, – И. Геращенко

Родители детей с инвалидностью обратились к кандидату в Президенты Украины Владимиру Зеленскому с призывом извиниться перед людьми с синдромом Дауна, людьми с физическими недостатками, над которыми он и его квартальцы надругались. И Зеленский так и не извинился.

Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко у себя на Фейсбук.

«В фильме «Слуга народа – 3», сопродюсером и Голобородько которого является Зеленский , в оскорбительном контексте употреблено слова «дебилы», «олигофрены» и «дауны»», – написала Геращенко.

Она отметила, что мы строим европейскую Украину, толерантное государство, где язык ненависти и вражды недопустим.

«Такие шутки невозможны в цивилизованном обществе. Тем более от человека, претендующего на роль НОВОГО ПОЛИТИКА. Прошло 24 часа. Ни кандидат Зеленский, ни его штаб, ни его студия – квартал, ни его сценаристы НЕ ИЗВИНИЛИСЬ перед людьми с инвалидностью. Язык ненависти, дискриминация отбрасывают нас от ЕС и НАТО, ведь ключевыми принципами этих институтов являются уважение прав человека, толерантность», - написала политик.

Ирина Геращенко вместе с коллегой подготовили ряд запросов:

1. К Уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой, чтобы та дала немедленную публичную оценку нарушениям прав человека, разжиганию вражды и ненависти кандидатом В. Зеленским в фильмах с его участием;

2. К Нацсовету по вопросам ТВ и радиовещания с требованием дать оценку трансляции фильма , который имеет признаки дискриминации к людям с инвалидностью;

3. В МВД и министру А. Авакову с требованием возбудить уголовное дело по факту дискриминации кандидатом в президенты Зеленским людей с особыми потребностями и разжигания вражды;

4. В министерство юстиции с требованием дать оценку дискриминационным заявлениям и действиям, способствующим разжиганию вражды и ненависти;

5. В министерство информации с просьбой дать оценку подобным высказываниям, которые транслируются в украинском медиа-пространстве.

«Пользуясь случаем, напомню, что слова «даун», « дебил», «олигофрения» являются или диагнозами, или частями диагнозов людей с инвалидностью. И применять их по отношению к человеку может только врач. Употребление медицинских терминов в ругательном контексте является дискриминационным и унижающим человеческое достоинство», – написала политик.

Напомним, И. Геращенко: Зеленский должен извиниться перед всеми, кого оскорблял в своих шоу – даю 24 часа.

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