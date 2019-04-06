Президент Украины встретился с представителям общественных организаций

Сегодня, 6 апреля, Президент Украины Петр Порошенко пригласил представителей общественных организаций на встречу.

Об этом сообщила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дария Каленюк у себя на Фейсбук.

«Было около 15-20 участников. Это был реальный диалог, который длился более двух часов.

Порошенко признал, что такие встречи и откровенная коммуникация с общественными организациями должны были происходить раньше. Президент признал, что допустил две основные ошибки за последние годы: а) кадры, б) коммуникации», - написала Каленюк.

Также Дарья Каленюк озвучила Президенту четыре приоритета антикоррупционной повестки дня, который поддержали более 20 общественных организаций.

«Перезагрузка НАЗК и САП: Порошенко поддерживает необходимость перезагрузить эти органы... СБУ. Порошенко за лишение функций экономики этого органа. В то же время, функций экономических расследований должны избавиться и другие правоохранительные органы, в частности полиция. Путь к этому – новая служба финансовых расследований/нацбюро финансовых расследований... Обсуждались также кадровые вопросы относительно Семочко и Демчины. Президент понимает токсичность этих людей на их должностях.... НАБУ. Президент поддерживает директора Артема Сытника, хотя имеет замечания относительно работы органа. Порошенко подчеркнул, что не вмешивается в работу НАБУ. Антикоррупционные судьи будут назначены Президентом в ближайшие несколько дней. Увольнение Гордеева и Рыщука - это требование инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?» озвучили несколько участников встречи. Ответ Порошенко: сегодня после разговора с Президентом Гордеев подписал заявление на увольнение. Официально он будет уволен с должности руководителя ОГА через 7-8 дней», - написала Дарья Каленюк.

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