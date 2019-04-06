Председатель Херсонской ОГА написал заявление об отставке

Председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев, которого связывают с делом по убийству Екатерины Гандзюк, написал заявление об отставке на имя Президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщил народный депутат Александр Спиваковский на своей странице в Facebook, это было собственное решение Гордеева.

«С пониманием того, что если есть претензии и сомнения – нужно дать возможность следствию прозрачно и четко выявить все обстоятельства ужасного убийства», – написал депутат.

По его словам, следующим шагом Гордеева станет проверка на полиграфе.

Напомним, в феврале генпрокурор Юрий Луценко заявил, что доказательств причастности главы Херсонской областной госадминистрации Андрея Гордеева к убийству Гандзюк нет.

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