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Новости » Общество 6 апреля, 2019, 11:43
Православная Церковь Украины создает уникальную рукописную Библию

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний посетил Украинское Библейское общество для того, чтобы собственноручно написать стих из Священного Писания на страницах уникальной рукописной Библии.

Об этом сообщает Единая Поместная Украинская православная церковь.

«Почти у каждого есть Священное Писание, но, большинство, к сожалению, только дома имеют Книгу книг, но не воплощают в жизнь истины, данные нам Богом, который пришел, воплотился, был одним среди нас», – подчеркнул Епифаний.

Также он напомнил всем о том, что в свое время патриарх Филарет многое сделал для того, чтобы большим тиражом была издана Библия на украинском языке. Важную роль в этом сыграло и Украинское Библейское общество.

«Вы являетесь проповедниками Слова Божия, вечных ценностей, которые содержатся в Священном Писании», – добавил Митрополит.

Акция проводится в рамках празднования Года Божьего Слова. Оно стартовала 2 июня 2018 года в Киевском дворце спорта во время Национального Дня молитвы за Украину. Первые страницы Священной Книги записали главы и верующие разных конфессий. После Киева акция продолжается в других регионах Украины.

В Украинском Библейском Обществе ожидают, что с заранее подготовленных листов, которые будут заполняться в течение года, будет сформирована книга. Это мероприятие уже номинировано в Национальный реестр рекордов Украины.

 
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Библияновости УкраиныПравославная Церковь УкраинаЕпифаний
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