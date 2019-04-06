Помпео: США никогда не позволят Саудовской Аравии стать ядерной державой

Соединенные Штаты Америки никогда не дадут Саудовской Аравии стать ядерной державой.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Интерфакс-Украина.

«Мы никогда этого не допустим. Мы никогда не допустим этого где-либо в мире. Президент (Дональд Трамп – ред.) понимает опасность распространения ядерного оружия – ред). Мы никогда не выпишем саудитам чек и не будем передавать им технологии, чтобы они угрожали Израилю и Соединенным Штатам ядерным оружием, никогда», – сказал Помпео в пятницу, отвечая на вопрос журналиста телеканала CBS.

При этом Помпео пояснил, что администрация Трампа уже более двух лет работает с Саудовской Аравией по данному вопросу.

«Я не могу сказать вам, на каком этапе находятся переговоры, потому что они все еще продолжаются», – отметил американский госсекретарь.

Накануне британское издание The Guardian со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что Саудовская Аравия в течение нескольких месяцев завершит строительство первого ядерного реактора. По данным газеты, реакторы находятся на территории городка Научно-технологического центра им. короля Абдул-Азиза в пригороде Эр-Рияда.

Ранее Европейская комиссия утвердила «черный список» из 23 стран из-за пределов ЕС включительно с Саудовской Аравией, которые, по мнению комиссии, представляют угрозу для блока из-за слабого контроля за финансированием терроризма и отмыванием денег.

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