Пограничники разоблачили контрабанду с оккупированных территорий через территориальные воды РФ

Государственная пограничная служба сообщила о раскрытии канала незаконной перевозки сигарет с поддельными акцизными марками с оккупированных территорий.

Согласно сообщению, пограничники совместно с работниками Службы безопасности Украины и под руководством военной прокуратуры в ночь на 6 апреля задержали выходцев из оккупированного Енакиево, которые переправляли сигареты с поддельными акцизными марками на подконтрольную правительству территорию Украины.

«Контрабандисты выходили с временно оккупированной территории Украины на малом скоростном плавсредстве. Далее они следовали в российскую часть вод Азовского моря, как правило мимо кораблей береговой охраны России, а возможно, и под их прикрытием. В дальнейшем, резко меняя курс, нарушители приближались к украинскому берегу и быстро перегружали свой товар в автомобили», – объясняют в пресс-службе.

По данным ГПСУ, правоохранители изъяли 177 ящиков, то есть почти 90 тысяч сигарет марки «Marlboro» и «LD» с поддельными акцизными марками. Задержанные – водители грузового автомобиля «Мерседес», в который загрузили сигареты, и автомобиля «ВАЗ», который его сопровождал – оказались выходцами из села Енакиево, которые сейчас проживают в Киеве и Бердянске.

Возбуждено уголовное производство по изготовлению и ввозу в Украину с целью сбыта товаров с поддельными марками акцизного налога, а также относительно предложения взятки должностному лицу.

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