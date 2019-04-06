live
Aнонси
Анонс програми Деталі за 06.04.19
Анонс програми Деталі за 06.04.19
6 апреля, суббота
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані за 06.04.19
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані за 06.04.19
6 апреля, суббота
Сергій Березенко, заступник глави фракції БПП у програмі «Hard з Влащенко» 08.04.19 о 20:00
Сергій Березенко, заступник глави фракції БПП у програмі «Hard з Влащенко» 08.04.19 о 20:00
8 апреля, понедельник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Киев 6 апреля, 2019, 12:47
Отдельные киевские дома начали «отрубать» от водоснабжения

Это происходит из-за того, что некоторые дома просто не имеют договоров с «Киевводоканалом».

Об этом сообщает пресс-служба «Киевводоканал».

В частности, компания продолжает систематическую работу с абонентами, которые потребляют воду бездоговорно. В этом году при проведении рейдов в частном секторе уже было выявлено 143 здания с нарушением водопользования, проведено 37 отключений от сетей водоснабжения и водоотведения.

В рамках этой кампании 5 апреля произошло отключение от водоснабжения и водоотведения трехэтажного здания в Шевченковском районе по ул. Отто Шмидта.

Владелец дома не имеет с Киевводоканалом договорных отношений но потребляет воду в больших объемах. По подсчетам,  согласно нормам водоснабжения,  владелец домохозяйства задолжал более 26 тысяч гривень. Если учесть тот факт, что в здании расположено офисное помещение, действительные объемы водопотребления могут быть гораздо большими.

 
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
водоснабжениеКиевводоканалновости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-04-06 15:40 :23