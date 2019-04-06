Отдельные киевские дома начали «отрубать» от водоснабжения

Это происходит из-за того, что некоторые дома просто не имеют договоров с «Киевводоканалом».

Об этом сообщает пресс-служба «Киевводоканал».

В частности, компания продолжает систематическую работу с абонентами, которые потребляют воду бездоговорно. В этом году при проведении рейдов в частном секторе уже было выявлено 143 здания с нарушением водопользования, проведено 37 отключений от сетей водоснабжения и водоотведения.

В рамках этой кампании 5 апреля произошло отключение от водоснабжения и водоотведения трехэтажного здания в Шевченковском районе по ул. Отто Шмидта.

Владелец дома не имеет с Киевводоканалом договорных отношений но потребляет воду в больших объемах. По подсчетам, согласно нормам водоснабжения, владелец домохозяйства задолжал более 26 тысяч гривень. Если учесть тот факт, что в здании расположено офисное помещение, действительные объемы водопотребления могут быть гораздо большими.

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